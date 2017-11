Hoogleraar: "Fryslân leek de redder van de natie"

De anti-zwartepietdemonstranten zijn zaterdag niet in Dokkum gekomen. Op de A7 werden ze tegengehouden door activisten die voor Zwarte Piet zijn. Op de social media, zoals Facebook en Twitter, waren berichten waarin het leek alsof de Friezen het roemrijke volk zijn die het kwaad van buiten massaal hebben tegengehouden, met tekeningen van Grutte Pier en teksten als 'Beter de reis bij Joure verstoord dan een Dokkum vermoord’.

Hoe kan het dat deze gevoelens zo de boventoon voeren?

Sociaal wetenschapper en hoofddocent van de Rijksuniversiteit Groningen Wander Jager zag het dit weekend en verbaasde zich over de dynamiek. "Het is net of dat mensen iets wilden doen tegen de protesten en dat dat in Fryslân gebeurde. Dat de Friezen een apart, eigenwijs volk is, dat nog los staat van de 'randstedelijke problematiek'. Friezen durven iets aan te pakken wat ze in Holland vrezen. Dat gevoel speelt ook mee, van waren wij maar zo dapper om op te treden. Het leek of Fryslân de redder van de natie was. Ik schrok ervan, net of waren de Friezen massaal tegen een bepaald fenomeen. Het was of ging men met de identiteit van de Friezen aan de haal, want niet alle Friezen denken er hetzelfde over. Het lijkt alsof er een verlangen is naar een Nederland van weleer met Sint en Zwarte Piet. Mensen hebben er een hekel aan dat het kinderfeest verstoord wordt en vinden het fijn dat er wat aan wordt gedaan. '



Volgens Wander Jager ligt er onder de zwartepietendiscussie een groter probleem. "Door de klimaatveranderingen en (burger)oorlogen hebben we in Europa te maken met vluchtelingen en andere culturen die hierheen komen. Dat is voor veel mensen moeilijk om mee om te gaan. Daardoor komt er een behoefte om de eigen cultuur te koesteren en te bewaken. Dat brengt polarisatie met zich mee omdat er ook een groot deel van de mensen is die vindt dat je tradities kunt aanpassen en met de tijd mee moet."