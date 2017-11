Hartverwarmende actie voor gedupeerden brand Metslawier

Gaby Wijnsma uit Metslawier is een actie begonnen om de familie te helpen die door brand hun huis en alle spullen daarin zijn kwijtgeraakt. Moeder was net twee weken geleden bevallen van een tweeling en was met vader thuis. De andere drie kinderen waren in het dorpshuis voor de intocht van Sinterklaas en toen ontstond de brand door kortsluiting in de keuken. Mensen uit de kroeg kwamen om te helpen, de brandweer was er ook al, maar het huis kon niet meer worden gered.

"We moeten iets doen," vertelt Gaby Wijnsma in De Middei fan Fryslân. "Op Facebook hebben we een oproep gedaan, voor babyvoedsel, kleren en luiers. Ze hadden immers niets meer. Hartverwarmend waren de reacties, mensen hebben massaal spullen gebracht naar het café. Ze hebben nu eerst voor nood genoeg. We zoeken nu grotere spullen die ze kunnen gebruiken als ze tijdelijk in een ander huis komen." Er komt ook een bingo op zaterdag en alle opbrengst geld gaat naar de familie. "Het gaat goed met de familie en ze zijn heel blij met alle spullen. Ze hadden het niet verwacht."