Eis: Boete en rijontzegging voor verkeersongeluk Leeuwarden

Een boete van 250 euro en een half jaar niet rijden is de straf die maandag tegen een 25-jarige man uit Assen is geëist voor het veroorzaken van een verkeersongeluk in Leeuwarden. Bij dat ongeluk op 27 juni vorig jaar op de Julianalaan raakte een 55-jarige man uit Franeker zwaargewond. De man stak over, waarbij hij geen voorrang verleende aan de bestuurder uit Assen.

Uit onderzoek bleek dat de man uit Assen te hard reed en net voor het ongeluk nog een auto had ingehaald. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren. De bestuurder is erg aangeslagen door het ongeluk en heeft psychische hulp gezocht voor het verwerken ervan. De rechter doet over twee weken uitspraak.