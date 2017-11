Friezen maken zich op voor WK kaatsen in Colombia

Op het WK kaatsen in Colombia doet een Nederlandse delegatie mee, of eigenlijk een Friese delegatie, want alle kaatsers komen uit Fryslân. Op het WK worden de volgende onderdelen gespeeld: llargues, internationaal spel, wallball en de plaatselijke variant chaza.

Voor de mannen komen Tjisse Steenstra, Kees van der Schoot, Hans Wassenaar, Sjoerd de Jong, Hendrik Kootstra, Enno Kingma en Jelte Pieter Dijkstra uit en voor de vrouwen Miranda Scheffer, Harmke Siegersma en Marrit Zeinstra. De bondscoaches zijn Marten Feenstra en Geert Vandervelden.

Wedstrijden

De groep is donderdag afgereisd naar Pasto in Colombia. De wedstrijden beginnen maandag. De mannen spelen de poulewedstrijden van het internationale spel.

"Probleem met het kaatsen is dat elk land zijn eigen variant heeft en dat er geen internationale standaard is. Toen is de variant van het internationale spel bedacht. Het lijkt wel wat op volleybal en wordt met vijf tegen vijf gespeeld" vertelt sportverslaggever Geert van Tuinen. Hij was in 2002 bij het WK in Argentinië. "Het internationale spel vind ik niks, het is heel traag." Hij heeft nog wel een tip voor de ploeg dit jaar. "De organisatie in een Zuid-Amerikaans land betekent dat het vrij chaotisch is en dat ze ook niet heel strak met de tijdsplanning zijn. Daar kun je maar rekening mee houden."

De andere variant die op het WK wordt gespeeld, is wallball, oftewel muurkaatsen. "Dat is een grote sport in Zuid-Amerika, daar zijn ze echt heel goed in. In Argentinië is de Nederlandse ploeg toen van de baan geveegd, maar het team van nu heeft daar goed op getraind." Llargues staat ook op het programma, deze variant van het kaatsen lijkt het meest op het Belgische pelote.

Kansen

Geert van Tuinen is opgetogen over de ploeg die de kaatsbond heeft gestuurd. "Ze hebben echt de toppers gestuurd. Mannen als Tjisse, Hans en Sjoerd horen bij de top en ook de drie vrouwen horen wereldwijd bij de top. Er zit een goede ploeg, jonge jongens die meerdere spelvarianten kennen en genoeg kracht hebben. Ze zijn ook bedreven in het muurkaatsen, Tjisse en Hans hebben daar wel echt een stap in gemaakt. Ze hebben het serieus aangepakt met twee bondscoaches. In 2002 was het meer een leuk uitje en was het een groot feest dat eigenlijk niets met topsport te maken had. Nu zie ik wel kansen voor deze ploeg."

De deelnemers aan het WK komen uit twaalf landen: Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Argentinië, België, Baskenland, Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland.