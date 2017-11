Vogels moeten Oosterbierum opfleuren

Vogels moeten meehelpen om Oosterbierum op te fleuren. Er zijn intussen allemaal ideeën om het dorp zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor vogels, zoals aangepaste dakpannen op huizen en een muur voor zwaluwen. Volgens Johannes Wolbers, vrijwilliger in de Kloostertuin van Oosterbierum, is het belangrijk dat er meer vogels komen, omdat mensen daar blij van worden en het een bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp.

Insectenhotel

Het vogelinitiatief sluit daarom goed aan bij de Kloostertuin waar Wolbers vrijwilliger is. De Kloostertuin is er ook om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Bij de Kloostertuin zijn ook meerdere ideeën voor de vogels. Zo zijn er al drie palen geplaatst, met draden ertussen, waar vogels op kunnen rusten. Er wordt bovendien ook gewerkt aan een insectenhotel, zodat de vogels genoeg te eten hebben.

Binnenkort wordt een pitch gehouden voor het iepen mienskipsfûns, om zo de subsidie voor elkaar te krijgen.