Experiment: leerlingen hebben week lang geen smartphone

Leerlingen Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden leggen de mobiele telefoon deze week aan de kant. Dat doen ze in het kader van de 'week van de mediawijsheid'. Vmbo-t en havo-leerlingen in de tweede klas hebben hun smartphone maandagmorgen in een kistje gedaan dat ze eind van de week weer open mogen doen.

Gemiddeld zitten we 3,5 uur per dag op de telefoon. Uit recent onderzoek blijkt dat de generatie die is opgegroeid is in de tijd van de smartphone zich minder goed kan concentreren op school en sneller depressief raakt.

Lukt het de leerlingen een week zonder smartphone te leven? De leerlingen gaan de week filmen met een kleine camera. Hun ervaringen zijn bij de Omrop te volgen. Volgende week maandag kijken we terug met beelden en een social media-expert in de studio bij Fryslân Hjoed.