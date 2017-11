Ondernemers Dokkum tevreden over Sinterklaasintocht

Ondernemers in Dokkum kijken tevreden terug op de intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag. Hoewel niet goed te meten is wat de intocht de stad oplevert, is de stad er naar alle waarschijnlijkheid niet minder op geworden, zegt Niek Geelhoed van de ondernemersvereniging. Wel denkt Geelhoed dat de tv-beelden van de intocht goede reclame zijn voor de stad en dat er daardoor mogelijk meer mensen naar Dokkum zullen komen om Sinterklaasinkopen te doen.

Wel vindt Geelhoed het jammer dat het weer tegen zat. "Wij denken dat die 25.000 mensen er niet zijn geweest. DIt had vooral te maken met het weer. Het was 's ochtends nat en treurig weer." Hij denkt dat bezoekers Dokkum de komende weken nog wel goed weten te vinden. "Dokkum is tot 5 december Sinterklaasstad. Mensen kunnen dus gerust nog even langskomen voor Sinterklaasboodschappen."

Van demonstraties hebben de ondernemers niet veel meegekregen, behalve een vliegtuig met een tekst die boven de stad vloog.