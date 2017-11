UPDATE: Stoffelijk overschot in kanaal is van vermiste vrouw

Het lichaam dat in het Prinses Margrietkanaal in Stroobos is gevonden, is van de vermiste vrouw. Dat heeft de politie maandagavond bekendgemaakt. Het lichaam werd maandagochtend gevonden in het water aan de Groningerstreek. De politie is een aantal uur bezig geweest met een grote zoekactie naar de vermiste vrouw. Daarbij werden ook duikers ingezet. De vrouw was voor het laatst gezien bij haar woonboot die in Stroobos in het Prinses Margrietkanaal ligt.

Er is geen sprake van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgesloten.