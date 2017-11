Reizigers die met de auto van en naar Ameland willen, kunnen maandag vertraging oplopen. Veerboot MS Oerd heeft last van een technische storing en moet worden gerepareerd. De MS Monnik vaart nu in plaats van de Oerd, maar die is kleiner en kan minder auto's meenemen. Volgens rederij Wagenborg doen medewerkers hun best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.