Wijkverpleegkundigen in actie tegen hoge administratiedruk

Wijkverpleegkundigen in heel Nederland komen maandag in actie tegen de hoge administratiedruk in de zorg. Bij Thuiszorgorganisatie Het Friese Land wordt echter niet gestaakt en ook de wijkverpleegkundigen van Patyna zijn gewoon aan het werk. De stakers gaan alleen de administratie doen die ten goede komt aan cliënt of patiënt. Ze laten de urenregistratie zitten en de doelgroepenregistratie en de mappen voor de inspectie.

Zorghart

Anke Straatsma uit Drachten is wijkverpleegkundige en werkt bij De Friese Wouden. Ze reed maandagmorgen naar een cliënt in Surhuisterveen. "Deze man heeft hulp om zijn medicijnen op tijd in te nemen. En daar kijken we bij." Ze staat wel achter de actie, maar zal cliënten nooit laten zitten. "Mensen in de zorg hebben een groot zorghart en we gaan cliënten zorg geven die ze nodig hebben. Ik merk dat we steeds meer formulieren moeten invullen en administratie moeten doen. De verantwoording neemt toe. Dat is jammer en het neemt de aandacht voor de cliënt weg. We hebben dit beroep gekozen om zorg te geven aan mensen en ondersteuning te geven zodat ze zichzelf kunnen redden."

De beroepsvereniging pleit voor een noodplan om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft volgende week een gesprek met de wijkverpleegkundigen over de aanpak van administratieve lasten en wat nodig is om te zorgen voor voldoende mensen. Volgens hem is er voldoende geld om extra personeel aan te nemen, maar zijn er te weinig mensen om die vacatures op te vullen.