Leeuwarder (27) gewond bij mishandeling

De politie in Leeuwarden onderzoekt een mishandeling die zondagnacht plaatsvond op het Wilhelminaplein. Agenten werden om 5 uur 's ochtends aangesproken door een 27-jarige Leeuwarder. De man zei dat hij slachtoffer was van een mishandeling. Zijn arm was daarbij uit de kom geraakt en zijn neus gebroken. Op basis van zijn verhaal zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 22, 24 en 26 jaar uit Noord-Holland. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.