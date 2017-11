UNIS Flyers te sterk voor Tilburg Trappers

De ijshockeyers van UNIS Flyers uit Heerenveen hebben de overwinning van zaterdagavond een goed vervolg gegeven. In de uitwedstrijd tegen Tilburg Trappers werd het 8-3 voor de Flyers. De periodestanden waren 4-1, 0-2 en 4-0.

De Flyers gingen fel van start in de eerste periode. Het verschil werd gemaakt in de eerste zeven minuten, toen het na goals van Bezak, Wurm en Den Edel al 3-0 was. Alleen Sars kon iets terugdoen voor Tilburg, maar Demelinne zorgde er met de 4-1 voor dat het verschil weer op drie uitkwam.

In de tweede periode knokte Tilburg zich terug in de wedstrijd. Eerst was het DOnders met de 4-2, waarna Sars de aansluitingstreffer kon maken. Flyers kon daar niet veel tegenover zetten.

Aan het begin van de derde periode was het Adam Bezak die de Flyers weer op het goede spoor zette. Door goals van Marc Nijland en opnieuw Wurm en Bezak werd het uiteindelijk 8-3.

De Flyers hebben in de BeNe-league 13 punten uit 7 wedstrijden.