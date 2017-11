Erwin Zeinstra naar WK voetbal in Rusland?

Er is een grote kans dat Erwin Zeinstra volgend jaar zomer op het WK voetbal in Rusland in actie komt. De assistent-scheidsrechter uit Dronryp staat samen met Björn Kuipers en Sander van Roekel op de shortlist van de wereldvoetbalbond FIFA.

Het trio is de laatste jaren vaker op het hoogste niveau actief. In 2012 floten ze op het EK in Oekraïne en Polen. Later kwamen daar toernooien zoals het WK 2014, de Confederations Cup, het EK 2016 en de finales van de Champions League en de Europa League bij.

In januari wordt definitief bekend of Zeinstra naar het WK mag.