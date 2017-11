Sven Kramer heeft in een mooie laatste rit de 10 kilometer gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. Zijn tegenstander Ted-Jan Bloemen, houder van het wereldrecord, had lang de leiding in de rit, maar Kramer hield de controle. Na 7200 meter begon de inhaalrace en na 8400 meter hat Kramer de leiding. Het laatste rondje van Kramer ging in 29.5, Bloemen noteerde 30.6. De eindtijden: 12.50.97 om 12.52.64.

Erik Jan Kooiman werd derde in 12.57.13 en Jorrit Bergsma vierde in 13.01.24.