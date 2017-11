Real Human Bodies trekt duizenden bezoekers

Duizenden mensen hebben afgelopen weekend de tentoonstelling Real Human Bodies in het Oranjehotel in Leeuwarden bezocht. De tentoontstelling is controversieel. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk waar de lichamen vandaag komen. Op hun website staat dat het Amerikaanse donoren zijn, die voor hun dood toestemming gegeven hebben. De organisatie heeft aan Brabantse journalisten toegegeven dat er ook lichamen van Chinese zwervers bijzitten.

Op de tentoonstelling kun je tot in detail zien hoe het menselijk lichaam er van binnen uitziet. Zo staan er twee longen: eentje van een roker en een van een niet-roker. Ook ligt er een lichaam dat volledig in plakjes gesneden is. De meeste bezoekers zijn onder de indruk van de manier waarop de lichamen geprepareerd zijn. Een vrouwelijke bezoeker die zelf een een open hartoperatie ondergaan had, kon met eigen ogen zien hoe dat er nou aan toeging. Een voormalig roker vond dat de tentoonstelling vooral voor kinderen informatief kon zijn: "Dan kunnen ze zien waarom je nooit aan een sigaret moet beginnen!"