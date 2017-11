Dirkje van der Eems-de Haan (70) is op zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrouw van der Eems zet zich al 47 jaar in voor verschillende instellingen in Easterein. Dat doet ze voornamelijk voor de kerk, het korps en het dorpsbelang. Het lintje werd haar in de Martinikerk opgespeld door burgemeester Johanneke Liemburg.