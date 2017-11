Aris wint toch na fout Donar

Aris ging gisteravond in de noordelijke derby met 84-58 hard onderuit tegen Donar. Toch gaat de wedstrijd de boeken in als een 20-0 overwinning voor Aris. Tegenstander Donar had op een zeker moment in de wedstrijd namelijk vijf buitenlanders in het veld staat. Dat mogen er maar maximaal vier zijn.

Het was al de tweede keer dit jaar dat Donar teveel buitenlanders op het veld had. Eerder gebeurde dat al tegen Weert. Toen kregen de Groningers een waarschuwing. Donar kan niet in beroep tegen de start.