Sander Arends in top-100 na toernooiwinst

Tennisser Sander Arends heeft in het Italiaanse Brescia het challengertoernooi op zijn naam geschreven. Samen met zijn maat Sander Gille was hij met 6-2 en 6-3 te sterk voor Luca Margoli en Tristan-Samuel Weissborn. Het is voor Arends alweer de vijfde titel van dit jaar.

In de finale in Brescia hadden Arends en Gille een hele nette start. Al na 12 minuten stonden ze met 4-1 voor. Door nog een break te maken konden ze uitbouwen tot 6-2. In de tweede zet maakte het koppel op 3-2 de beslissende break. Daarna was de spanning wel uit de wedstrijd.

Met de overwinning komt de Leeuwarder dubbelspecialist voor de eerste keer in zijn carrière de top-100 binnen op het 100ste plek.