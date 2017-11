Sneek Wit Zwart wint in hoofdklasse A, VV Heerenveen niet

In de hoofdklasse A van het amateurvoetbal heeft Sneek Wit Zwart zondagmiddag drie punten gepakt tegen Hollandia. De eindstand was 2-1. VV Heerenveen ging in diezelfde hoofdklasse met 3-0 onderuit tegen MSC.

Sneek speelde beter in de eerste helft. De ploeg kwam toen ook op een 1-0 voorsprong door een goal van Jorn Wester. Aan het einde van de eerste helft maakten de bezoekers uit Hoorn de gelijkmaker. In de tweede helft ging Sneek Wit Zwart op zoek naar de winst. Zeven minuten voor tijd maakte Gerben Visser de 2-1. Dat was ook de eindstand.

Zaterdagavond speelde VV Heerenveen haar wedstrijd in de hoofdklasse A. Uit tegen MSC kon de ploeg het afgelopen succes (10 punten uit 4 duels) niet vervolgen. Er werd in Meppel met 3-0 verloren. VV Heerenveen speelde het eerste kwartier het beste, maar bij de pauze was het toch 1-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft probeerde VV Heerenveen het wel, maar daardoor kreeg MSC meer kansen waardoor het eindigde in een 3-0 winst voor MSC.

Sneek Wit Zwart staat nu op 12 punten met 11 wedstrijden op plek 12. VV Heerenveen staat met één punt minder op plek 13.