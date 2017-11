Antoinette de Jong en Carien Kleubeuker niet goed op 5 km

Antoinette de Jong is op de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger teleurstellend achtste geworden. De Nederlands kampioen op deze afstand, en afgelopen weekend nog winnares van de 3000 meter op het ijs van Thialf, zette 7.07.83 op0 de klok. Carien Kleibeuker deed het nog iets minder. Zij werd negende in 7.09.12.

De winst ging naar de Duitse Claudia Pechstein (bijna 46 jaar) in 6.56.60. De Canadese Ivanie Blondin werd tweede in 6.57.34 en de Tsjechische Martina Sábliková derde in 6.59.95. Irene Schouten werd yn 7.01.03 vijfde.