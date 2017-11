Inwoners van Weidum, Mantgum en Jorwert keken dit weekend vreemd op, toen ze een folder van de Pvda Súdwest-Fryslân in hun brievenbus vonden. In de folder wordt opgeroepen om woensdag te stemmen op Stella van Gent, de lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat kan niet, want de genoemde dorpen komen niet bij Súdwest-Fryslân, maar gaan over naar de gemeente Leeuwarden.