Inzamelingsactie begonnen voor blokkade-organisatie

Er is een inzamelingsactie gestart voor de mensen die zaterdag voor een blokkade zorgden op de A7 bij Joure. Daarmee hielden ze bussen tegen met daarin anti-zwarte-piet-demonstranten die onderweg waren naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Degenen die de blokkade organiseerden worden mogelijk beboet voor de actie. Een man uit Lelystad is op doneeractie.nl een actie begonnen om geld in te zamelen om die boetes te betalen. Dat doet hij om ze te bedanken, zegt hij.

De initiatiefnemer vindt het niet eerlijk dat de actievoerders moeten opdraaien voor de boetes. Het doel is om 3000 euro op te halen, maar om 13.30 uur was het dubbele al binnen. De donaties komen uit het hele land. Veel mensen maken de actievoerders complimenten voor de blokkeer-actie.