Jeroen Piek met viermansbob op 19e plek in klassement

De Nederlandse bobsleeërs staan na de eerste twee wereldbekerwedstrijden op de 19e plek in het klassement. De viermansbob met daarin Jeroen Piek eindigde in het Amerikaanse Park City bij de eerste wedstrijd als 19e en bij de tweede als 18e. Dennis Veenker was reserve en kwam niet in actie. Er stonden dit weekend twee races op het programma, omdat de wedstrijd vorige week in Lake Placid niet doorging vanwege het slechte ijs.

Om plaatsing voor de Olympische Spelen te halen moet de viermansbob de resterende zes wereldbekerwedstrijden beter presteren. De ploeg moet daarvoor in het klassement bij de eerste 12 eindigen. De volgende wedstrijd is volgende week in het Canadese Whistler.