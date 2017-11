Jurgen Streppel: "We kunnen weer naar boven kijken"

"We kunnen weer naar boven kijken en dat is altijd fijn", zo zegt trainer Jurgen Streppel na afloop van de uitwedstrijd die SC Heerenveen met 4-0 won van FC Twente. De trainer was blij met de overwinning, die kwam nadat in oktober alle wedstrijden werden verloren. "Opluchting is een groot woord, ik weet wat de jongens kunnen. Het gaat met ups en downs en dat is logisch, want je hebt ook een paar A-junioren in je team". De duelkracht, de teamgeest en de wil om te winnen hebben volgens hem de overwinning gebracht. Streppel vindt niet dat er sprake was van druk dat maakt volgens hem de media ervan.

'Dit is zo lekker, dat we hier met 4-0 winnen en het had nog wel veel meer kunnen zijn", zei Michel Vlap na de overwinning, waar hij met de 2-0 in belangrijk aandeel in had. "Je wilt terugkomen na een aantal verloren wedstrijden en als je dat dan zo doet, bij een moeilijke tegenstander als FC Twente, dan is dat wel heel mooi".

Ook blijdschap bij Reza Ghoochannejhad, al was hij nog blijer geweest, als hij had gescoord. "We hebben veel kansen gecreëerd, daarvan had ik er ook graag één gescoord". Hij heeft er echter geen last van als invaller Veerman wel scoort, waar hij dat zelf niet doet. Het gaat om het resultaat en hij is blij met de kwaliteit van het spel, want dat was in deze wedstrijd veel beter als in de vorige wedstrijden.