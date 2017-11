De intocht van Sinterklaas van zaterdag in Dokkum heeft ruim twee miljoen kijkers getrokken. De aankomst was te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaas-journaal. Het was het programma waar zaterdag het meest naar gekeken is, zo blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. In totaal stemden er 2,2 miljoen af op het programma op NPO3.