Sjinkie Knegt verliest eerste plek in wereldbeker 1000 meter

Sjinkie Knegt is zijn eerste plaats in het wereldbekerklassement op de 1000 meter kwijt. Hij stond na drie wedstrijden bovenaan, maar moest in Seoul die positie afstaan, omdat hij in de halve finale werd uitgeschakeld. Knegt lag in de clinch met twee Koreanen en kreeg in penalty tegen. In de laatste bocht vond de scheidsrechter dat Knegt de wereldkampioen Yi Ra Seo hinderde bij een inhaalactie. Diezelfde Seo kreeg ook een penalty, omdat hij Knegt in het begin van de wedstrijd al hinderde. Knegt moest daardoor aan een inhaalactie beginnen. Hij klom knap van het zesde naar de tweede plek, maar dat was dus niet genoeg. Ithzak de Laat werd uitgeschakeld in de kwartfinale. Hij werd vierde achter Sandor Liu, Charles Hamelin en Yuri Confortola.

Suzanne Schulding ging van kop af en zag de Koreaanse Chori passeren. Ze kon de wereldkampioene Christie voor zich houden, maar de scheidsrechter vond dat ze Christie onregelementair blokte en kreeg daarom ook een penalty. Yara van Kerkhof haalde de finale en werd daarin derde, onder andere door een penalty voor Christie.