Meeste punten op OMF Muziekconcours voor Jouster Fanfare

De Lawei in Drachten was zaterdag het toneel voor het OMF Muziekconcours voor orkesten. Veertien orkesten deden verdeeld over verschillende divisies mee aan het concours. De Jouster Fanfare, onder leiding van Siemen Hoekstra en uitkomend in de eerste divisie, behaalde maar liefst 90,33 punten. Daarnaast wonnen ze de koraalprijs.

Muziekvereniging Euphonia uit Wommels, dat onder leiding staat van dirigent Rolf Verbeek, behaalde in diezelfde divisie 85 punten. Op twee orkesten na behaalden alle orkesten een eerste prijs, dat wil zeggen meer dan 80 punten.

In de vijfde divisie behaalde Ere Zij God uit Hommerts en Jutrijp 80,67 punten. Het beste orkest in de vierde divisie was De Bazuin uit Donkerbroek. Zij kregen 83,33 punten van de jury. De andere Friese orkesten in die divisie, te weten Concordia uit Wânswert, Hallelujah uit Burgum en De Bazuin uit Triemen en Westergeest behaalden respectievelijk 83, 82,59 en 81,67 punten.

De complete uitslag is te vinden op www.omfryslan.nl.