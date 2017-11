Het was een mooi affiche in de Sneker sporthal zaterdagavond. Het eerste team van VC Sneek stond in de achtste finales van de beker tegenover het tweede van de Sneker volleybalvereniging. Het was geen verrassing dat de winst uiteindelijk naar het eerste ging, de ploeg van trainster Petra Groenland.

De volleybalsters van het eerste waren in drie sets te sterk voor het tweede (25-18, 25-20 en 25-11) en bereikte daarmee de kwartfinales.