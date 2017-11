Eindelijk weer overwinning in eigen huis voor UNIS Flyers

Na drie thuiswedstrijden op rij zonder overwinning hebben de ijshockers van UNIS Flyers weer eens gewonnen in Heerenveen. Dat deden ze direct met duidelijke cijfers, want de Bulldogs uit het Belgische Luik werden zaterdag met 8-3 verslagen.

De Flyers begonnen sterk aan de wedstrijd. Binnen tien minuten was het door treffers van Marc Nijland en Lars den Edel al 2-0. Toch kwamen de Bulldogs nog in de eerste periode weer op gelijkte hoogte via Jordan Paulus en Cheyne Matheson.

Het begin van de tweede periode was opnieuw voor de Flyers. Marco Postma en Azam Bezak scoorden. Axel Milpas deed noch iets terug voor de ploeg uit Luik, maar na een snelle aanval schoot Kevin Nijland zijn ploeg via onderkant lat op 5-3.

In de laatste periode liepen de Flyers alleen maar verder uit. Adam Bezak maakte zijn tweede, Ronald Wurm zorgde voor de 7-3 en met zijn eerste goal voor de Flyers zette Tobie Collard de eindstand van 8-3 op het scorebord.

UNIS Flyers heeft nu tien punten uit zes wedstrijden. Zondag spelen de Flyers in Tilburg tegen de Trappers. Die ploeg heeft uit vier wedstrijden nog maar drie punten behaald.