De korfballers van SCO hebben zaterdag thuis verloren van Groen Geel uit het Noord-Hollandse Wormer. Het was de tweede competitiewedstrijd voor de ploeg uit Oldeholtpade in de hoofdklasse. Vorige week won SCO nog bij het Amsterdamse Rohda, maar deze keer was Groen Geel met 25-21 te sterk in de sporthal in Wolvega.