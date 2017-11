Aris kansloos onderuit in noordelijke derby tegen Donar

De basketballers van Aris hebben zaterdagavond, thuis in Leeuwarden, niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Donar. In sporthal Kalverdijkje was de ploeg uit Groningen een paar klassen beter dan de ploeg van Tony Van den Bosch. Het werd 84-58 voor de Groningers.

Na de eerste twee periodes had Donar al een flink gat geslagen. Aris stond bij rust al met 40-25 achter. In de derde en vierde periodes liep Donar alleen maar verder uit.

De volgende wedstrijd van Aris is eind november, opnieuw tegen Donar. Dan spelen de ploegen in Groningen tegen elkaar.