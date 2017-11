Korfballers LDODK winnen voor het eerst uit bij DVO

Voor het eerst in de geschiedenis van de korfballeague won LDODK op bezoek bij DVO. Zaterdagavond was de ploeg van trainer Erik Wolsink in de tweede zaalcompetitiewedstrijd van het seizoen veel te sterk voor de korfballers uit Bennekom. Het werd 31-25 voor het team uit Terwispel en Gorredijk.

Met de overwinning op DVO gaf LDODK de winst van vorige week op Fortuna (32-22) een goed vervolg. Bij rust was het al 23-12 voor LDODK, dat in de tweede helft niet meer in de problemen kwam. Met zes doelpunten werd LDODK-aanvaller Tim Flokstra de topscorer by de Friezen.

Door de overwinningen op Fortuna en DVO staan de mannen en vrouwen van Wolsink bovenaan in de korfballeague.