Complete shorttrackploeg mee naar Olympische Spelen

De shorttrackers presteerden zaterdag matig bij de wereldbeker in Seoel, maar toch was er goed nieuws. De shorttrackers mogen bij zowel de vrouwen als de mannen het maximale van vijf shorttrackers naar de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea sturen.

De aflossingsploegen

Om zich te plaatsen voor de Spelen was het eerste doel om bij de eerste acht te eindigen in het wereldbekerklassement over vier wedstrijden. De Nederlandse mannen waren voor de laatste wereldbeker van dit weekend zesde. Omdat ze vrijdag al de halve finale hadden gehaald, waren ze al zo goed als zeker. Vandaag eindigden ze in de halve finale als eerste. Daarmee gaan ze naar de A-finale en dat is genoeg om bij de eerste acht te eindigen. De Spelen zijn daardoor zeker.

De aflossingsploeg bestaat dit seizoen uit de Friezen Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dennis Visser. Dylan Hoogerwerf en Mark Prinsen maakten ook deel uit van de aflossingsploeg. Zaterdag reden ze met Knegt, Breeuwsma, De Laat en Prinsen. Ze werden eerste in hun halve finale door Zuid-Korea en Kazachstan voor te blijven. Hongarije kreeg een penalty en werd laatste. Zondag is de finale met Nederland, Zuid-Korea, Rusland en Amerika.

Bij de vrouwen was het zaterdag al zeker dat plaatsing voor de Spelen binnen is. Ze plaatsten zich ook nog eens voor de finale. Bij de laatste wissel lag Nederland nog laatste, maar door een fraaie inhaalactie van Schulting pakte ze in een keer Italië en Canada en werd Nederland tweede achter China. Dat was genoeg voor een plek in de finale. Nederland komt zondag in de finale uit tegen Zuid-Korea, China en Rusland.

1500 meter

Een slechte dag voor Knegt zaterdag in het individuele toernooi. Hij werd zesde in zijn halve finale op de 1500 meter en haalde daarmee niet de finale. In het eindklassement van de wereldbeker is Knegt op de 1500 meter tweede geworden, achter de Zuid-Koreaan Dae-heon Hwang.

Leeuwarder Itzhak de Laat liet wel zien dat hij in vorm is. Hij haalde de B-finale en werd daarmee tiende op de 1500 meter. In zijn halve finale hield hij onder andere wereldkampioen Yi-ra Seo achter zich. Het was zijn derde B-finale op de 1500 meter en het lijkt erop dat De Laat ook op de Olympische Spelen de 1500 meter gaat rijden. Nederland moest drie shorttrackers bij de eerste 36 hebben in het wereldbekerklassement, maar met Knegt en De Laat waren er twee die daarin slaagden. Na de wereldbeker maakt de schaatsbond bekend wie welke afstand gaat rijden.

500 meter

Bij de mannen was er geen enkele Nederlander die zich plaatste voor de kwartfinale op de 500 meter. Knegt, Hoogerwerf en Daan Breeuwsma werden donderdag al uitgeschakeld. Toch was er goed nieuws, want deze drie mannen eindigden alledrie bij de eerste 32 in het wereldbekerklassement. Dus mag Nederland drie shorttrackers op deze afstand naar de Spelen in Zuid-Korea sturen. Breeuwsma eindigde als 32e.

Bij de vrouwen geldt hetzelfde. Schulting, Van Kerkhof en Van Ruijven eindigen bij de eerste 32. Maar bij de wereldbeker in Seoel ging het zaterdag minder goed. Schulting werd nu ook direct uitgeschakeld. Ze werd vierde in haar kwartfinale en moest bij de eerste twee eindigen. Van Kerkhof werd ook in de kwartfinale uitgeschakeld en haalde de B-finale. Ze werd daarin laatste en daardoor achtste op de 500 meter.

Zondag zijn nog de 1000 meter met Schulting, Knegt en De Laat en de finales voor de aflossingsploegen. Knegt is na drie wereldbekers leider van het wereldbekerklassement op de 1000 meter.