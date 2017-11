Pieten, pepernoten, poncho's en paraplu's. Die vier waren zaterdag door de heel Fryslân volop aanwezig bij het verwelkomen van Sinterklaas en zijn gevolg. Naast de landelijke intocht in Dokkum werd de goedheiligman ook op andere plekken in Fryslân feestelijk onthaald, zoals in Heerenveen.