Bij de Grand Prix in Den Haag heeft Sanne Vermeer zaterdagmiddag de bronzen medaille gewonnen. In de klasse tot 63 kilogram was de judoka uit Stiens met een waza-ari te sterk voor Catherine Beachemin-Pinard uit Canada. Het goud in deze klasse was voor de Nederlandse Juul Franssen. Zij won de finale van Alice Schlesinger uit het Verenigd Koninkrijk.

Natascha Ausma uit Lippenhuizen verloor in de klasse tot 70 kilogram de strijd om het brons. Laura Vargas Koch uit Duitsland was te sterk.