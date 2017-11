SC Heerenveen haalt uit op bezoek bij FC Twente

Na zes officiële wedstrijden zonder overwinning stapten de voetballers van sc Heerenveen zaterdagavond weer eens als winnaars van het veld. In de uitwedstrijd tegen FC Twente was de ploeg van trainer Jurgen Streppel te sterk voor die van oud-Heerenveencoach Gertjan Verbeek. In de Grolsch Veste werd het maar liefst 4-0.

Halverwege de eerste helft kwam Heerenveen op voorsprong. Na een kort genomen hoekschop slingerde Nemanja Mihajlović de bal voor en het was verdediger Daniel Høegh die de bal achter keeper Jorn Brondeel volleerde. Na een halfuur kon Reza Ghoochannejhad de score verdubbelen, maar hij vond Brondeel op zijn weg. Even later ging een kopbal van Høegh net voorlangs.

Kort voor rust kwam Heerenveen toch op 2-0. Michel Vlap uit Sneek schoot de bal hard achter Brondeel en maakte daarmee zijn tweede goal van het seizoen.

Monsterscore

Twente, met oud-Heerenveenspelers Oussama Assaidi en Luciano Slagveer in de basis, ging in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer. Het kreeg goede kansen, maar de ploeg uit Enschede scoorde niet. Heerenveen wel. Met nog een halfuur te gaan maakte Martin Ødegaard zijn eerste competitiegoal in dienst van de Friezen. In de slotfase maakte invaller Henk Veerman er zelfs nog 4-0 van.

FC Twente - SC Hearrenfean 0-4 (0-2) 25. Daniel Høegh 0-1, 43. Michel Vlap 0-2, 61. Martin Ødegaard 0-3, 88. Henk Veerman 0-4.

Opstelling SC Hearrenfean: Hahn; Dumfries, Høegh, Næss (33. Schmidt), Pierie; Schaars, Vlap, Kobayashi; Ødegaard, Ghoochannejhad (64. Veerman), Mihajlović (57. Van Amersfoort).