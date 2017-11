Voetballers ONS Sneek verliezen uitwedstrijd bij ASWH

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag de competitiewedstrijd uit tegen ASWH verloren. In Hendrik-Ido-Ambacht kwam de ploeg van trainer Chris de Wagt nog wel op voorsprong, maar de Snekers konden dat niet vasthouden. In de tweede helft liep ASWH uit naar een 4-1 overwinning.

Halverwege de eerste helft zette Genridge Prijor ONS Sneek op 1-0. Kort voor rust bracht Peter de Lange van ASWH beide ploegen met een strafschop weer in evenwicht. Na een kwartier spelen in de tweede helft zorgde Kyle Doesburg voor de 2-1. Twintig minuten voor tijd kreeg ONS Sneek-aanvoerder Ale de Boer zijn tweede gele kaart. Daarna liep ASWH uit naar 4-1. Eerst maakte Mels van Driel er 3-1 van en in de slotminuten besliste Nick Slotboom definitief de wedstrijd.

ASWH - ONS Snits 4-1 (1-1). 25. Genridge Prijor 0-1, 38. Peter de Lange (pen.) 1-1, 55. Kyle Doesburg 2-1, 75. Mels van Driel 3-1, 86. Nick Slotboom 4-1. Reade kaart: 70. Ale de Boer (ONS Snits).