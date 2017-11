De Bond van Wetsovertreders (BWO) doet aangifte tegen de loco-burgemeester van Dongeradeel. Dit doet de bond vanwge discriminatie en het verbieden van de demonstratie in Dokkum tegen Zwarte Piet.

Volgens de BWO hadden de demonstranten het recht te protesteren en dat recht heeft de gemeente hen ontnomen, zegt de bond. Daarmee zijn ze beperkt in hun vrijheid. De BWO vraagt de rechter te beoordelen of het verbod rechtvaardig is.