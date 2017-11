Op Facebook is een inzamelingsactie in gang gezet voor het gezin uit Metslawier dat zaterdagmiddag werd getroffen door een woningbrand. De brandwacht had het vuur snel onder controle, maar de schade was groot. Een vrouw uit Kootstertille zamelt nu spullen in voor het gezin.

Ze zoekt vooral levens- en verzorgingsproducten. Het gezin heeft een tweeling van twee weken oud. Spullen als luiers zijn dan daarom erg welkom, zo is te lezen op de Facebookpagina.