Drie punten voor Harkemase Boys na kaartenfestijn

Op sportpark De Bosk heeft Harkemase Boys de competitiewedstrijd tegen Scheveningen met 3-1 gewonnen. Met deze overwinning doen de Harkemasters goede zaken, bovenin de derde divisie van het zaterdagvoetbal.

In de eerste helft kwam Harkemase Boys op achterstand. Een schot van Scheveningenverdediger Jari de Jong werd van richting veranderd door Berwout Beimers en belandde achter keeper Erick Jansema in de goal. Even later bracht Henny Bouius met een kopbal de ploegen weer in evenwicht.

Rode kaarten

Halverwege de tweede helft onstond er een opstootje op het veld, waarna Gio van Ree van Scheveningen een directe rode kaart kreeg. Tim Peters (Scheveningen) en Yannick Kaluzi (Harkemase Boys) kregen beiden hun tweede gele kaart en moesten dus ook van het veld.

Met tien man tegen negen kwam de thuisploeg twintig minuten voor tijd op voorsprong. Beimers schoot de bal onder keeper Sven Wolsheimer door. In de slotfase van de wedstrijd maakte invaller Jorco van Hezel er nog 3-1 van.

Harkemase Boys - Scheveningen 3-1 (1-1). 30. Jari de Jong 0-1, 36. Henny Bouius 1-1, 70. Berwout Beimers 2-1, 82. Jorco van Hezel 3-1. Reade kaarten: 65. Tim Peters, Gio van Ree (beiden Scheveningen), Yannick Kaluzi (Harkemase Boys).