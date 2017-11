Burgemeester Waanders noemt verbod op demonstratie 'spijtig'

De gemeente Dongeradeel had signalen binnengekregen dat er op meerdere plekken in de provincie mensen klaarstonden om wegen te blokkeren om de actievoerders van Kick Out Zwarte Piet tegen te houden. Ook waren er signalen dat er in Dokkum mensen waren die in contact stonden met de blokkeerders. Dat zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel.

De situatie werd volgens Waanders te gevaarlijk. De gemeente was bang voor erge ongeregeldheden. Volgens de burgemeester kon de gemeente niet anders dan de demonstratie tegen Zwarte Piet verbieden. Ze vindt het jammer, omdat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Een paar demonstraten was zelfstandig naar Dokkum gekomen. Ook zij mochten niet demonstreren. Ze hadden niet om toestemming gevraagd.

Minder mensen dan gedacht

Op de intocht kwamen zo'n 15.000 mensen af. De verwachting was dat er 25.000 zouden komen. De burgemeester denkt dat er minder mensen zijn gekomen vanwege het slechte weer. Er waren flinke buien en het waaide hard.