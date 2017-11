Miho Takagi wint voor Heather Bergsma, De Jong achtste

Miho Takagi was, net als vorige week op het ijs van Thialf, weer met afstand de beste op de 1500 meter. In Stavanger bij de tweede wereldbekerwedstrijd zette ze 1.55,30 op de klokken. Heather Bergsma werd tweede in 1.56,48 en Lotte van Beek derde in 1.57,51. Antoinette de Jong werd achtste in 1.58,30.

Marrit Leenstra deed mee in de B-groep, omdat ze vorige week viel. In die B-groep werd Leenstra de winnaar in 1.56,58. Ireen Wüst komt dit weekend niet meer in actie. Ze is niet fit.

De Noor Sverre Lunde Pederson won in 1.45,07 bij de mannen. De Amerikaan Joey Mantia werd tweede in 1.45,28 en Sindre Henriksen (ook Noorwegen) derde in 1.45,37. Thomas Krol was de beste Nederlander op de vijfde plek. Kjeld Nijs werd zevende en Koen Verweij negende.