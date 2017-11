Janine Smit en Letitia de Jong hebben op de tweede 500 meter bij de wereldbeker in Stavanger harder gereden dan vrijdag, maar toch bleven ze hangen in de achterhoede. Smit reed met 38,64 naar de vijftiende plek. Letitia de Jong werd met 38,96 zeventiende. De winst was opnieuw voor de superieure Japanse Nao Kodaira in 37,07.

Bij de mannen won Ronald Mulder in 34,62. Het was voor Mulder de vijfde wereldbekerwinst op de 500 meter.