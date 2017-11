Mogelijk vervolging voor blokkeren Pietenprotest op A7

De politie onderzoekt in overleg met het Openbaar Ministerie of de demonstranten die zaterdagmorgen een blokkade veroorzaakten op de A7 bij Joure, strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Dat meldt de politie. De demonstranten blokkeerden met zo'n veertig auto's de snelweg. Ook liepen ze over de snelweg. Met de actie wilden ze de bussen met demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet tegenhouden. Door de blokkade ontstond er een file. In de file waren meerdere ongelukken volgens Rijkswaterstaat.