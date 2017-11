Sinterklaas komt aan in regenachtig, maar feestelijk Dokkum

Het spande erom, maar Sinterklaas is weer in het land. Zaterdag kwam de Goedheiligman met zijn Pieten aan in de binnenstad van Dokkum. 's Ochtends vroeg was het al druk en gezellig. De kinderen waren druk de liedjes aan het oefen en de Pieten deelden al pepernoten uit. De Sint kwam even na twaalven aan met de stoomboot en werd verwelkomd met muziek van de Dokkumer Blaaskapel. "Dag lieve schatten, dag Dokkum!", riep de Sint vanaf de boot.

Op de kade werd hij ontvangen door burgemeester Marga Waanders en kinderburgemeester Noa Daannette Groenevelt. Daarna ging hij op zijn paard Amerigo langs alle kinderen die langs de route stonden in de historische binnenstad van Dokkum. Het was een regenachtige dag, maar de stemming bleef feestelijk. De Sint had veel verschillende Pieten meegenomen en er waren zelfs Friese Pieten in Friese pakken.