Brandweer in actie in Franeker en Metslawier

Aan de Bloemketerp in Franeker is zaterdagmiddag een schuur uitgebrand. In de schuur was asbest verwerkt. De brandweer heeft een gebied afgezet, van ongeveer 500 meter rond de brand. Er wordt onderzocht of er asbest is vrijgekomen. De schuur stond naast een woonboot, die is niet beschadigd geraakt. Ook zijn er geen gewonden gevallen.

In Metslawier was er ook brand, in een woning aan De Snikke. De brandweer heeft de brand bestreden met meerdere wagens en een hoogwerker. De brand was op de bovenverdieping van het huis. Er zijn geen mensen gewond geraakt.