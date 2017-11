De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Dokkum is verboden. De burgemeester van Dongeradiel heeft besloten dat de geplande demonstratie bij de intocht van Sinterklaas niet doorgaat. Volgens de burgemeester kan de veiligheid van de demonstranten en het publiek niet garandeerd worden.

Eerder verdaag werd het verkeer op de A7 geblokkeerd door actievoerders die de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet wilden keren. De zorgde volgens de politie voor een "levensgevaarlijke en strafbare" situatie.