Omrop TIP: Romania Romania

Afgelopen zomer reisde klezmer-muzikant Jaap Mulder door Transsylvanië, Roemenië. Hij bracht een bezoek aan dat land in het kader van een concertserie van zijn band Di Gojim en diverse muzikaal-gemeenschappelijke projecten.



Filmmaker Murk Jaap van der Schaaf volgde de bekende muzikant Jaap Mulder (Leeuwarden, 1959) voor Fryslân DOK. In de film komen de wortels van zijn muzikale DNA in Roemenië naar voren. Dit blijkt vooral wanneer Mulder andere muzikanten ontmoet en zij zonder elkaars taal te spreken elkaar weten te vinden en dezelfde passie met elkaar blijken te delen: een leven zonder muziek is ondenkbaar.

Al 30 jaar laten Jaap Mulder en zijn band Di Gojim zich inspireren door de muzikale tradities van die regio. Maar is hij daardoor ook verbonden met de lokale muzikanten en hun cultuur? Of blijft hij een buitenstaander?



De Fryslân DOK documentaire ‘Romania Romania’ is op zondag 19 november om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur elk uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.