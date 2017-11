Sipke Hulshoff: ''Een overwinning voor ons allemaal''

''Dit is een overwinning voor ons allemaal.'' Dat zei assistent-trainer Sipke Hulshoff vrijdagavond na afloop van de wedstrijd van Sportclub Cambuur. De Leeuwarders wonnen met 1-0 van Fortuna Sittard en pakten zo de eerste thuisoverwinning van het seizoen in de Jupiler League. Hulshoff verving hoofdtrainer Marinus Duikhuizen, die voor één wedstrijd was geschorst. "Na de rust hebben we besloten met iets meer controle te spelen. Heel Leeuwarden was hier aan toe, aan deze overwinning. Ik hoop dat dit de ommekeer is en dat wij volgende week weer zo kunnen presteren."

''Lichte beweging''

Voor Bryan Smeets had de overwinning van zijn ploeg een zwarte rand. Hij kreeg in de eerste helft een rode kaart. ''We kwamen kop tegen kop. Ik maakte een lichte beweging naar hem toe en toen kreeg ik rood. Hierna gebeurde ook nog het een en ander. Ik denk dat daar ook nog wel wat kaarten voor gegeven hadden kunnen worden. Maar het is zonde dat het gebeurde.'' Toch is Smeets blij met de overwinning van Cambuur. ''Hadden we de wedstrijd niet gewonnen, dan had ik me zwaar klote gevoeld. We hebben er hard voor gewerkt en ik ben heel erg blij met dit resultaat.''

Rentree Van der Laan

Martijn van der Laan beleefde een bijzondere avond. Hij maakte zijn rentree bij Cambuur. Deze zomer kwam hij terug in Leeuwarden, maar hij speelde nog niet in het eerste. Tot de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. ''Ik heb er heel lang op moeten wachten. Heerlijk om hier op eigen veld zo je rentree te maken'', vertelt Van der Laan, die bij de supporters ook nog altijd populair is. Hij werd regelmatig toegezongen: ''Ik heb tachtig minuten lang kippenvel gehad.''