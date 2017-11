Knegt en Schulting stranden op 1500m, De Laat 3e in B-finale

Sjinkie Knegt heeft de finale niet gehaald op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Zuid-Korea. Suzanne Schulting kwam ook niet verder dan de halve finales. Itzhak de Laat werd derde in de B-finale van de 1500 meter. Er staan dit weekeinde nog meer afstanden op het programma. Later op deze zaterdag wordt onder andere de aflossing gereden.